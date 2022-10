Legitimitat democràtica

Laura Borràs creu que, sortint del govern, «Junts guanya i Aragonès perd», posa en dubte la seva legitimitat com a president i ho rebla assegurant que «res» del que ha fet ha servit per beneficiar els ciutadans. Ho diu ella, la presidenta d’un partit que camina com un pollastre sense cap, que a partir d’ara no serà ni la primera força de l’oposició, i que, fins divendres, també alguna responsabilitat devia tenir si tant s’ha perdut el temps en aquests cinc-cents dies de mandat. Jo, d’Aragonès, no hauria esperat que marxessin. Els hauria fet fora sense manies, i que s’aclarissin: què volen ser, govern o activistes incendiaris? En un dels passatges inicials de La mentida més bonica, de Francesc Serés, en Carles i la Marina, els protagonistes, amb altres professors de l’institut, dinen amb una traductora literària i parlen de política. I aquesta els fa a tots una pregunta que només genera silenci i mirades perdudes, i que només una comensal respon: «Què estaríeu disposats a perdre per la independència?». Trobar resposta a això segurament ho faria tot més fàcil, com també no continuar fent creure a la gent que darrere l’1-O hi havia un mandat democràtic real i defensable. Un referèndum fet sense garanties, per a Junts, és legítim. Però Pere Aragonès, elegit president pel Parlament de Catalunya, ara es veu que no.