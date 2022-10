Des de diversos Governs d’Europa s’han fet saltar algunes alarmes davant la pressió i la persecució que pateixen les dones, especialment les joves, a Teheran, a conseqüència de la violència policial, que subratllen els perills reals que pateixen els dissidents iranians en general, i les dones, en particular. Per a la teocràcia iraniana, com per a l’islamisme radical, el vel d’Amini no era només una peça més. Ho ha corroborat el president Raisi al negar-se a ser entrevistat per una periodista de la CNN que no va voler fer servir hijab. Només és un gest, però un gest d’innegable valor per a les dones iranianes, però també per als homes, que arrisquen les seves vides per defensar la llibertat.