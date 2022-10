Després de la pregunta a les bases –calia preguntar les bases en un tema que no és polític sinó de gestió?– Junts ha decidit sortir del Govern, cosa que té, com és ben obvi, avantatges i inconvenients

Aquests darrers dies, hem llegit massa vegades allò de contraposar el benefici per a Catalunya i el benefici per al propi partit

I, en els propers dies, tindrem una ocasió d’or per a veure quin benefici es pretén. Es tracta de la votació dels pressupostos de l’any vinent. Aquests pressupostos els ha preparat, quasi en el seu 100% el Sr. Girò –al meu entendre un dels pocs valors de veritat de Junts– i estan llestos, pràcticament, per anar al Parlament.

Si el que vol Junts és afavorir Catalunya i els catalans, està clar que votarà que sí, a uns pressupostos que ha fet un seu afiliat, seguint, precisament, la seva ideologia i valors

Si vol votar que no, apart de no entendre-hi rés, haurà d’explicar molt bé com allò que fins el 6 d’Octubre era bo pel país, ara, sense canviar rés essencial, ja no ho és.

Esperem aconteixements.