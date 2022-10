S’han de pagar impostos?

És una pregunta que seria del tot innecessària, i fins i tot desconcertant, en qualsevol país que administri amb equitat, transparència i eficiència els diners recaptats per mitjà dels impostos, que tothom ha de pagar. Però quan les dades d’una societat posen de relleu que es donen subvencions sense control efectiu, que els càrrecs públics gaudeixen de sous envejables i altres privilegis, que els distancien i separen del que és la realitat econòmica i social que viu la ciutadania, no és d’estranyar que alguns ciutadans es facin aquesta pregunta. Quants vegades s’han utilitzat recursos públics per a fer proselitisme o afavorir caciquilment a qui no té altre mèrit que lloar o afalagar al poderós o dirigent de torn? Quants càrrecs o llocs administratius, ocupats per decisions merament d’interès polític, són sobrers a les diverses administracions que abunden a la nostra societat? Quants sous immerescuts paguem entre tots, que no reverteixen en benefici real del conjunt de la societat i de la solució dels seus problemes?

La solidaritat i la redistribució equitativa dels recursos econòmics estan a la base de l’exigència legal i ètica d’abonar els impostos. I hem de prendre consciència cívica que els diners públics no són dels que governen o dirigeixen les administracions, són del conjunt de la ciutadania. I en qualsevol societat democràtica avançada, i que vol ser justa, l’assignació dels béns i recursos públics s’ha de fer de manera absolutament transparent, servint l’interès general i el bé comú. Però quan això no passa o es posa en qüestió, la responsabilitat dels gestors públics queda sovint diluïda entre la carcassa administrativa i les excuses o justificacions formals, que no sempre responen a la realitat. I això va contra el principi del bon govern i d’una gestió honesta del diner públic, que fonamentalment ha de servir el bé comú i l’interès general. Certament que en els últims temps, i mercès a l’existència de corrupcions i corrupteles de polítics nefastos i d’administracions amb poc control i menys transparència que han anat saltant a la opinió pública, hem de constatar que gràcies als nous mecanismes de control i transparència han millorat la possibilitat de demanar comptes als poders públics i els seus responsables. Però encara queda molt camí a fer en el terreny de l’administració del diner públic. Els ciutadans tenim dret a saber amb absoluta transparència que se’n fa dels nostres impostos i a que es destinen. Una bona administració comportarà que la ciutadania assumeixi el compromís ètic de col·laborar solidàriament a pagar els seus impostos en funció de la capacitat de cadascú. Quan es posa en dubte la bona administració del diner públic, per determinats actes i pagaments inapropiats i injustificats d’algunes administracions i governs, no és d’estranyar que molts ciutadans es facin la pregunta que encapçala aquest escrit.