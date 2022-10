El cognom Rodeja prové de les comarques de Girona, però jo sempre he viscut a Barcelona. Quan he de donar el meu cognom em trobo amb situacions que oscil·len entre el ridícul i la frustració. M’han dit de tot, Oreja, Orejón, Rodeixa, Rodejà i una llarga llista de despropòsits. La majoria de la gent no sap com escriure’l i l’he de deletrejar.

Quan anava a l’institut, els primers dies de curs havia de corregir a la majoria de professors quan passaven llista. Fins i tot, una professora de llengua castellana em va qüestionar en públic la pronunciació catalana, responent a la meva demanda amb un «lo dudo». En resum, si faig una reserva i no m’hi vull entretenir, tinc dues opcions, dir el meu segon cognom o pronunciar Rodeja en castellà. És frustrant, però al final t’hi acostumes.