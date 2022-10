La mobilitat, l’equitat i la sostenibilitat. La mesura aplicada a partir del 01/09/2022 de la gratuïtat dels títols de transport en el tren convencional és un primer pas en la bona direcció per lluitar amb voluntat política contra les emissions contaminants que provoquen el canvi climàtic i a favor de la justícia social redistributiva. Ara bé, ens hauríem de demanar el següent: 1) Per què a Catalunya és tan car el bitllet senzill ? (2  tarifa mínima, per exemple Portbou/Colera és una barbaritat). 2) Per què no hi ha més informació sobre els abonaments (bono-10, mensual i trimestral) i no són més flexibles? 3) Per què no hi ha a casa nostra més intermodalitat entre el tren i l bus?

A banda de modernitzar la línia convencional, millorar i augmentar el número de trens i combatre els retards hem de pensar que la lluita, seriosa i de debò, contra l’escalfament global comença per la mobilitat: treure cotxes en circulació avançant en una alternativa més tranquil·la, neta i efectiva. Ara és l’hora del tren i el transport públic amb més determinació.