Picada d'ullet, o avís a navegants?

Ningú podrà dir que Pere Aragonès o qui sigui que l'assessora no té visió política. El nou govern, per molt que digui Laura Borràs és un exemple de pluralitat. Agradarà més o menys, però divers ho és. La gran incògnita està en el perquè de l'elecció dels nous consellers, especialment aquells que són «ex» d'altres opcions polítiques, totes elles molt allunyades de Junts per Catalunya. En política, també habitualment en la vida, totes les decisions tenen missatges. Quins són els de Pere Aragonès? El primer i potser el més clar va dirigit a Borràs i Jordi Turull (sobretot a la presidenta). No vol que el nou govern els hi agradi i pretén que el percebin com a fort, amb tendències diverses. Si aquest és l'objectiu, és obvi que ho ha aconseguit. També és veritat que era el més fàcil, perquè hagués fet el que hagués fet, la reacció de Junts hauria estat igual d'airada.

El segon destinatari del missatge són PSC i comuns. Tots dos s'han ofert per la sostenibilitat parlamentària i Esquerra ha fet veure que no els sentia. Com si pensés que no els necessitarà en la croada que acaba d'iniciar. Joaquim Nadal havia estat conseller pels socialistes, però no va acabar content amb el que havia estat el seu partit. És més, la seva sortida va ser una crítica a algunes decisions de la direcció del PSC. Una situació similar a la de Gemma Ubasart, que no deixa de ser una «ex» d'En Comú Podem i que va sortir del partit criticant les ingerències de Madrid. És difícil interpretar què vol dir Aragonès amb les dues opcions: o marca distancia, o hi estira la mà, o les dues coses alhora. Sobre Carles Campuzano, l'anàlisi pot ser més fàcil. És un repudiat de Junts amb ideologia de centredreta i que representa l'antiga moderació convergent. Probablement, el nomenament que ha fet menys gràcia als antics socis de govern. Siguin quins siguin els propòsits d'ERC, es confirmaran en les negociacions pels pressupostos. Els primers intents seran amb Junts. De la resposta d'aquests, veurem que fa Aragonès; si prefereix prorrogar o s'acosta als qui ara fa veure que no en vol saber res. Picada d'ullet o avís a navegants?