Què és una utopia? És «algo» dels ulls, manifesta un alumne agosarat... Riem, sí, deu ser que mirem malament.

Miro l’ensenyament i uns suposats experts (d’aquí, no pas del Ministerio, que al final no tot és culpa de Madrid) canvien els currículums sense ordre ni concert, inventant matèries sense contingut... I això que, als despatxos, el cervell no se’ls desfà a 35 grau, com als centres educatius, on no es permet l’aire condicionat emparats en el Pla d’estalvi i eficiència energètica als edificis de la Generalitat. Això sí, al meu institut, nou de trinca del 2021, cap expert va tenir en compte aspectes del Pla com posar plaques fotovoltaiques a la teulada per ser autosuficients.

Miro la sanitat i en alguns CAP ja no visiten els pacients. O et demanen una prova urgent i tarden tres mesos a citar-te (si encara ets viu).

Miro els serveis socials i brillen per la seva absència: només cal observar el temps de tramitació del grau de dependència (ara sí, el pacient ja és mort).

Miro la justícia, la política... Miris on miris fa feredat!

Així, doncs, el meu alumne no anava tan desencaminat. Vist l’estat del país, he demanat hora urgent a l’oculista: necessito una graduació ben elevada d’utopia.