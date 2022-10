Sense ànims de molestar massa, el dissabte passat, per TV3, vaig veure l’entrevista a uns dels millor cineastes del món. Un senyor que ha fet unes cinquanta pel·lícules i que és admirat per milions de persones arreu del planeta. O sigui que estem parlant d’un fora de sèrie. Això no vol dir que no el p criticar si no ens agrada el seu treball. Som lliures de pensar així! Ara bé i per això escric: el que no puc acceptar és que al mig de l’entrevista, que per cert em va semblar molt sincera, es talli uns minuts per criticar-lo sense que l’al·ludit és pogués defensar. És molt fàcil i covard enfonsar un treball irrepetible quan la persona en qüestió no hi pot dir res. Mai m’hauria imaginat tanta crueltat en uns mitjans de comunicació públics! I a sobre, a l’acabar l’emissió, els periodistes crítics varen seguir furgant en la mateixa ferida creada per a ells mateixos! Què fàcil és no fer res i a sobre opinar del treball dels altres que generalment costa molt de realitzar. On volen anar a parar?