Hi ha un fenomen propi de les xarxes que no és nou però que en els darrers anys, potser perquè tothom està més alterat del normal, s’ha fet notar molt més que abans. Són les adhesions incondicionals a una cosa o a algú, basada en la proliferació de soldats digitals que defensen incondicionalment un tema o una persona sense aturar-se en els grisos o permetre un mínim debat sobre els seus clarobscurs. Són gent entregada a una causa i al seu líder, fins al punt que qualsevol critica que els facis, per fonamentada o raonada que sigui, és rebuda com un atac furibund que comporta reaccions exaltades. A Catalunya ens passa, des de no fa tant temps, amb alguns representants polítics. Segons la tesi d’aquests «groupies» de dit fàcil, la persona que veneren no s’equivoca mai, sempre és víctima de la incomprensió aliena i tot el que fa respon a una estratègia molt calculada que tu, pobre desgraciat que no penses com ella, no entens ni entendràs mai. Apugen tant el to quan crítiques l’objecte de la seva adoració que t’acabes sentint com ho devien fer els pobres mortals de la mitologia grega, abocats a ser simples secundaris de les extraordinàries gestes divines. Tracten d’ignorants aquelles i aquells que posen en dubte la seva visió del món i atribueixen a conspiracions a l’ombra qualsevol cosa que posi en dubte la integritat del líder. Al principi de l’existència d’aquest fenomen alguns vam optar per prendre’ns-ho una mica a broma, perquè sempre esperes que el realisme s’imposi i els moments d’hiperventilació siguin efímers. Però ara que la cosa s’ha cronificat i amb cada nou episodi polític no paren de sortir feligresos de sota les pedres, s’ha de dir que aquests admiradors sense matís comencen a fer molta por. Primer, perquè en molts casos són gent que coneixes, gent llegida amb la qual fins fa no gaire podies parlar-hi de política sense la sensació que et volien apunyalar. I després perquè els arguments per defensar aquest polític tan perfecte i meravellós es van tornant més i més eixelebrats i més i més propis de les ideologies que asseguren voler combatre. L’adhesió incondicional sempre ha estat pertorbadora, però en una temps en què ja n’hem comprovat les conseqüències es torna directament terrorífica. Aquests dies que hem tingut tanta tensió política (un altre cop), veure «groupies» insistint a dir que els que ens equivoquem som tots els altres està sent francament inquietant. Més que res perquè, es pensi el que es pensi, siguis d’uns o dels altres, és evident que l’espectacle és absolutament lamentable.