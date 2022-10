Quinze entitats s’han unit per reclamar millores en l’accessibilitat a Girona. Catorze tenen arrels a la ciutat i la quinzena és de Barcelona i vol representar els turistes que també tenen dret a visitar i gaudir de la ciutat vagin amb cadira de rodes o siguin persones invidents. Han posat sobre la taula diferents problemàtiques que es troben en el seu dia a dia. No passa només a Girona, és al 100% de les ciutats.

Són situacions que per a altres persones són quotidianes. Com travessar el riu Onyar per un pont, no és senzill per tothom. A Girona, n’hi ha uns quants amb esglaons a banda i banda de la infraestructura. O creuar un pas de vianants, sovint sense rebaixos o amb entrebancs i sense semàfors amb tocs sonors que indiquin si es pot passar o on o. També entrar a establiments es pot convertir en una dificultat en molts casos.

Les entitats demanen que almenys un 0,7% del pressupost de l’Ajuntament es destini a inversions en mobilitat. És poc perquè es porten dècades de retard i caldrien molts milions, però si cada any es fessin més accions en aquest sentit a Girona i a la resta de ciutats, milloraria notablement la vida dels veïns. I dels turistes. I els ciutadans també hi podem posar el nostre granet de sorra: aparcant on toca i exigint a les administracions que facin els deures.