Aparcaments de colors

Quan l’any 2017 el llavors regidor de Mobilitat a Girona, Joan Alcalà, va proposar el pagament de dos euros per aparcar a la Copa, tothom -veïns i oposició- se li van tirar a sobre. I amb raó, ja que és una de les poques bosses d’aparcament lliure que queden a la ciutat. Cinc anys més tard, la proposta s’ha tornat a plantejar, però ara amb un codi de colors -blau, verd i taronja- per suavitzar-ne la rebuda. La importància de la comunicació.

Amb una major consciència col·lectiva de la necessitat de lluitar contra el canvi climàtic, però sobretot davant d’un cansament més gran dels veïns per les dificultats que troben per aparcar, la nova proposta de l’Ajuntament per omplir la ciutat de places de pagament -o, com en diuen ells, «regulades»... de nou, la importància de la comunicació-, aquest cop no ha estat tan mal rebuda a la ciutat. I és que el problema no el tindran els habitants de Girona, als quals la zona verda facilitarà l’aparcament, sinó els de fora: aquells que han de venir cada dia a la ciutat per treballar, comprar o anar al metge. Els que pateixen horaris de trens o d’autobús intempestius, i que no tenen prou aparcaments dissuassius i molts menys connexions efectives amb el centre. Tots aquests, a passar per caixa, que no voten a Girona i per tant són un target fàcil.