Aquestes passades festes del Remei, a la nostra vila hem gaudit, amb una més que notable participació, de la tradicional Cursa del Carrilet. Enguany, hem tornat a celebrar el Memorial Joan Buixeda, un esportista nat que juntament amb una bona colla de companys, durant el segle passat, foren els promotors de l’esmentada cursa.

Malauradament, en Joan ens va deixar fa uns anys en plena flor de la vida. En Joan era una persona amb uns principis humans molt destacats, amic dels seus amics. Sempre estava a punt per organitzar actes esportius, com el que ja hem celebrat. Les qualitats esportives innates han quedat ben reflectides amb els nombrosos trofeus aconseguits en la seva trajectòria, tot afegint, com no podria ser d’una altra manera, la colla d’amics que va fer corrent i corrent.

Ja veus, Joan, com passa el temps, però els teus amics d’Anglès i de fora d’Anglès sempre et tindran present, com així s’ha pogut demostrar en aquesta darrera edició de la Cursa del Carrilet.

Deixa’m agrair de part teva al CW Anglès, Ajuntament, Consell Comarcal i la bona colla d’amics que, dia rere dia, corríeu, fent allò que més us agradava.