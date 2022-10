Me n’he assabentat de la marxa del col·legi de les Escolàpies, de les dues monges en aquest centre, tan estimat, apreciat i valorat, com a exalumna. Quants records afloren d’aquell temps.

Recordo la germana Ascensión, de parvularis, que amb el seu davantal ens expulsava quan fèiem alguna malifeta; la germana Mercedes, que impartia classes de matemàtiques; la germana Maria, que no ens quèiem gaire bé mútuament; la germana coneguda com «Lorito»; la mare superiora que no recordo el nom, però sí que en una entrevista amb la meva mare va dir-li: «Hi ha nenes que el curs els hi va per sobre, però la seva filla va per sobre dels curs». Jo era molt entremaliada i les monges tenien molta paciència amb mi. Recordo amb nostàlgia i estimació les pràctiques religioses que se’ns oferien com a escola cristiana, i que es semblaven a les de casa, família cristiana, on es resava el rosari diàriament fent realitat allò que diu: «Família que resa unida, roman unida». Recordo l’església tan bonica (per cert, fa molts anys la varen convertir en una sala) on vaig fer la primera comunió i on fèiem el mes de Maria, per desgràcia pràctica infravalorada i en desús, però que jo mai he oblidat. Guardo molts bons records d’aquella època i de les monges, que segur estan al cel. És una pena que per manca de vocacions desapareixin les monges d’aquestes escoles cristianes, que tan bé han fet en l’educació humana i cristiana, aportant valors morals i espirituals per treure el millor de cada persona.

Gràcies Santa Paula Montal per la teva obra, i gràcies a totes les monges que amb tanta paciència varen ajudar a la meva formació.