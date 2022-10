Ja des d’uns dies abans que es trenqués el nostre Govern, tot i que no soc polític ni massa entès en el tema, però sí que em preocupen les coses importants, més quan ens afecta a tots, voldria manifestar la meva humil opinió, sobre el trencament entre ERC i Junts.

Soc una persona d’edat i, en segons quins casos, m’agrada començar fent una mena de símil. Em fan pensar en una parella que es casen per compromís, mancats d’estimació, tot i així tenen fills i ve un dia que com que no s’entenen ho llencen tot per la borda, sense pensar en com s’ho agafaran els fills; no varen saber tirar endavant el seu compromís.

M’agradaria no veure-hi quelcom similar, però sí que hi veig certa semblança. Varen assumir el compromís de governar junts, tot i els dubtes, i ve un moment que se n’adonen que pensen diferent, i tal vegada, amb una presumpta intransigència per part de cadascun, decidiren trencar; en aquest cas, enlloc dels fills del cas anterior, és la gent del poble que, els haguéssim votat o no, molts, ens hem sentit preocupats i un xic oblidats. Aquesta ha estat la meva humil impressió, i no he estat l’únic.

Ara, donem peixet a aquells que sempre ens van en contra, i això també ens fa mal.

Perdoneu, però ho tenia a dins i ho havia de dir. És el meu humil parer.