L’Escola de Ceràmica de la Bisbal de l’Empordà celebra aquest 2022 el seu cinquantè aniversari. Les classes van començar al Convent, per a continuar més tard a l’actual emplaçament, que tothom coneix com l’Escola, en un edifici expressament dissenyat i projectat com a espai per a ensenyament de ben diversos alumnes i estança per als qui venen de fora.

Al llarg del dia rere dia, en aquests 50 anys l’Escola de Ceràmica, gràcies a la feina de persones com la seva creadora, la Dolors Ros, i tantes d’altres que la formen i l’han format, s’ha convertit en un lloc de referència a l’hora d’aprendre aquesta tècnica i art. Qui vulgui aprendre, simplement iniciar o continuar formant-se o especialitzar-se en ells té aquí les portes obertes.