Com més estem desconnectats del nostre entorn, més tenim una visió mercantilista de la natura. No com altres pobles i cultures que viuen formant-ne part. Les meves paraules són com les estrelles, no amaguen res ni es poden comparar, només sentir. Un es para a la base de la muntanya i mira amunt, sense importar que sigui molt alta o no. El que es posa en joc és un repte que ens ha convertit en l’esport, altres amb obres literàries i alguns quadres. La majoria, és una realitat senzilla metàfora que resumeix una actitud davant l’existent, basada en l’esforç i la constància. La naturalesa i la resistència a les incidències de la intempèrie. Aquesta muntanya que un ascendeix, per ell li va explicar tots els secrets amb el seu llenguatge de roques, precipicis i parets verticals. Les muntanyes ens conviden a la part alta, és una dimensió física però sobretot espiritual. Aquesta cúspide que defineix les nostres millors qualitats, es dirigeix un cop més a les cames i els pulmons. Un pas i altre pas que fa confiar en les virtuts de la lentitud que enforteix els nostres músculs. Tot això, ens ensenya a respirar a fons tot el que és respirable i vertader del món, cap amunt, sempre. Aquest lloc, on tots els paisatges han desplegat la seva bellesa per nosaltres, un es pregunta la forma transcendental quan un s’enfronta a aquesta muntanya què és la seva pròpia vida.