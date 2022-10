Sobre la memòria dita democràtica

Dimecres passat, la meva dona, el nostre fill i qui signa aquest article d’opinió vàrem anar a dinar a l’hotel-restaurant La Quadra, que regenten en Joan, la Joana i el seu fill, bona gent i excel·lents professionals. És un lloc tranquil, plàcid i de bon arribar situat al nucli de Maçanet de Cabrenys. Fa anys que de tant en tant el freqüentem i mai hem sortir decebuts sinó que, ben al contrari, l’havíem encertat i repetírem, de bé que s’hi menja. Com que vàrem arribar-hi d’hora, vam anar a veure el poble, que sempre és un plaer. Aquesta vegada ens vam endinsar per carrers mai no trepitjats fins arribar al carrer de les Dòmines i travessar el riu, però no sense que abans de fer el recorregut ensopeguéssim amb un del nombrosos rètols de l’anomenada memòria democràtica recordant-nos que la vila havia estat lloc d’acollida de soldats i de veïns que escolliren el camí de l’exili i passaren a França quan les tropes d’en Franco havien pres Barcelona i abans moltes ciutats catalanes, cap el final de la guerra civil.

Això del memorial democràtic sempre m’ha agafat amb el peu canviat, que aquí, equival a no ser partícip ni del moviment que l’empenyé ni menys del seu ahistoricisme. Pertanyo a una generació que, essent filla de la postguerra més immediata, no va rebre dels seus pares cap mena d’informació sobre el cruent episodi que marcà per sempre més l’interval 1936 – 1939. Un de tants, com sabut és, sepultat en el silenci imposat pel règim franquista, les ganes d’oblidar un període tràgic i la por. Un més dels que, encuriosits pels llibres des de ben petit, vàrem arribar a saber quelcom gràcies a la celebrada novel·la Los cipreses creen en Dios del gironí (i amic) Josep Maria Gironella i Pous, antic col·laborador de Diari de Girona gràcies a la intervenció de l’alcalde Joaquim Nadal i Farreras, que fa uns dies ha retornat al Govern de Catalunya de la mà del president Pere Aragonès. Una generació que, quan arriba el moment de fer política en un recuperat marc de democràcia, decideix no mirar enrere per no obrir velles ferides i per la necessitat col·lectiva de fer via. D’anar per feina, tot recuperant les velles institucions, com ara la Generalitat de Catalunya, i modernitzar el conjunt del país. Democratitzar-lo.

El Memorial Democràtic fou instituït a la nostra terra l’1 de novembre de 2007 gràcies a la llei 13/2007, del 31 d’octubre, del mateix nom. Es tracta, se’ns diu, d’una institució de la Generalitat de Catalunya independent de tota opció política, religiosa o ideològica que persegueix el respecte dels drets humans. I, segons Viquipèdia, pretén conservar la memòria democràtica de Catalunya (1931-1980), en concret la Segona República, la Generalitat republicana, la Guerra Civil i les víctimes per motius ideològics, de consciència, religiosos o socials, així com la repressió a persones i col·lectius per part de la dictadura franquista, incloent-hi la llengua i la cultura catalanes, l’exili i la deportació. És obvi que la realitat s’ha imposat a les presumibles bones intencions del legisladors catalans o, alternativament, la llei del Parlament serveix de cobertura a un emmascarament partidista de la història. Ho dic perquè si l’objectiu fora tot el període ressenyat, el contingut seria un altre atès, en primer terme, que no foren només les tropes franquistes les que afusellaran catalans, sinó també escamots incontrolats de la FAI-CNT que armats foren pel president Lluís Companys fins que el PSUC d’aleshores digué prou davant el silenci d’ERC, i, endemés, agafaria tot l’intens període de la transició política que pilotaren el rei Joan Carles, el president Adolfo Suárez i qui fou president de les Cortes Españolas, en Torcuato Fernández Miranda, al costat de molts altres, entre els quals els llavors líders del PCE, CCOO, PSOE, PSUC, PNB, CDC, EDC, UDC i alguns més que a l’oposició silenciada i perseguida es trobaven, però que foren clau al forjar amb els reformistes del règim un pacte que permeté el trànsit raonablement pacífic i ordenat d’un règim dictatorial a un de democràtic. D’aquests no se’n parla gens ni mica, enmig d’un oblit històric de primera magnitud. Com tampoc no se’n parla de les nombroses víctimes de la FAI-CNT, entre les quals gent de la Lliga o genèricament de dretes, burgesos, capellans o religiosos i també alcaldes republicans. La crueltat dels comitès revolucionaris fou molta i el posar-se de perfil d’en Companys i d’altres dirigents polítics de llavors una indignitat.

Precisament recorrent carrers de Maçanet de Cabrenys vam saber de l’alcalde Miquel Barnardas i Martín, membre que fou d’ERC, dona nom al Centre Cultural de la vila per voluntat expressa d’un altre alcalde, en Lluís Carbó i Saguer, de Convergència i Unió, ben assessorat per en Pere Roura, cronista local. La placa recorda que fou assassinat tot defensant el poble. Vaig voler saber d’ell, però res no en sabien les persones a les que vaig aturar per preguntar-los-hi. En Joan de La Quadra em va donar certa pista i estirant de la mateixa he trobat que el setmanari Empordà en va parlar en una edició corresponent a la segona quinzena d’abril de 2000. En Santi Coll signava la informació: «Tres trets al pit van posar fi a la vida de Miquel Barnadas i Martín, el 15 de març de 1937, al mig del poble de Maçanet de Cabrenys. Els autors de l’assassinat van ser els quinze membres d’un escamot de la FAI-CNT que no van perdonar a Barnadas, alcalde republicà del poble, haver fet costat al seu antecessor, el també republicà Joaquim Bassó, en la lluita per evitar represàlies contra els veïns considerats de dretes i vinculats a la Lliga». Naturalment l’alcalde Barnardas no es troba ni tant sols mencionat al Museu de l’Exili de La Jonquera. Serà per oblit, serà perquè aquesta tipologia de morts no té cabuda en el memorial democràtic o serà perquè els assassins provenien de La Jonquera? Ves a saber. De democràtic, el memorial en té ben poc si, com ve succeint, només explica la història en pla partidista i revengista.