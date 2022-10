Font de la Pólvora segons un «youtuber»

Fa uns anys vaig fer un reportatge sobre Font de la Pólvora per a aquest diari. La meva intenció era mostrar l’altra Font, les famílies de gent treballadora sota l’estigma de sempre. Llavors em vaig trobar amb un barri collonut i gent que, en dos dies de reportatge, es va portar de meravella amb mi. Em van convidar a dos aniversaris, un dinar i van parlar durant hores amb mi. El problema no el vaig tenir amb ells, sinó amb els guardians dels estereotips.

Aleshores em van acompanyar dues organitzacions socials que treballaven a Font des de feia anys, amb fons de l’ajuntament i el suport del Centre Cívic. La preocupació de les entitats i els treballadors socials era la mateixa, que no es continués amb l’estereotip de tota la vida: el gitano dolent, el lladre, el barri com l’edèn de la droga. El periodisme en tenia la culpa.

Em van seguir per tot el barri i van insistir que no publiqués determinades fotografies. Una cosa de lògica tenia, com una mica de cert. Però també hi havia i hi ha molts interessos en joc, a Font. Al barri se l’havia començat a cuidar amb zel per evitar el maleït estigma de molts barris gitanos. Eren fotos tontes, les que em van pregar que no fes, com la d’un home que perdia el temps assegut en una gandula al mig del carrer. El meu objectiu era un altre, per això tant em va fer.

Aquesta setmana va passar que el filtre no va contenir la càmera d’un youtuber anomenat Zazza, famós per endinsar-se als barris marginals. Suposo que se’ls haurà escapat a les organitzacions socials que intenten bloquejar el santíssim estereotip. El seu vídeo sobre Font de la Pólvora aixecava comentaris de tota mena. Bé per ell. El que va mostrar era un barri amb una decadència absoluta.

El vídeo reforçava l’estereotip? Sí. Era mentida? No. Era objectiu? Potser. En veure’l em va semblar adonar-me que en l’intent (positiu, no ho nego) d’acabar amb l’estigma de sempre, a molts els va acabar preocupant més l’estereotip que els edificis en ruïnes, els talls de llum o que al barri se seguís traficant.

A tot arreu hi ha de tot. La gent de Font de la Pólvora és bona gent, majoritàriament. L’estereotip és injust, una cosa a canviar de futur. Quan anaven de camí, el youtuber li va preguntar al noi que el duia: què tal el barri? L’altre va contestar: és el típic lloc on vas a pillar alguna cosa (comprar droga). Amb aquesta simple declaració els que volien pintar el món de rosa estaran que es tallen les venes.