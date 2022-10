L’oposició dels veïns

El Girona FC planeja construir la Ciutat Esportiva a Vilablareix, la Ciutat Esportiva, no uns grans magatzems, ni un centre comercial, ni un parc d’atraccions, però els veïns s’hi oposen.

L’Ajuntament de Girona anul·la el punt de parada dels autobusos de turistes a Pedret perquè tampoc agradava als veïns i, prèviament, ja havia fet el nyap de dur-ho tot a Fontajau perquè, de nou, als veïns, no els semblava bé que el baixador fos al passeig Canalejas i al carrer Berenguer Carnicer, on a sota les vies hi ha un espai pensat i reservat per a això. El problema era que els visitants entraven de manera massiva al Barri Vell per dos ponts propers. I uns quants anys enrere, el 2007, eren els veïns de la Devesa els qui s’oposaven a fer-hi allà un pavelló. Per no parlar de les queixes dels veïns que van acabar enviant les Carpes a millor vida o, i això passa a molts pobles i ciutats, el malestar dels veïns perquè durant un cap de setmana han de sentir la música de la festa major si la tenen a prop de casa.

Està molt bé fer cas als veïns, sempre, sempre la veu del poble s’ha d’escoltar. Però quan tothom vol un vestit a mida, la cosa grinyola. El dia que aquests enigmàtics veïns s’uneixin per construir, i no per dir no a tot, potser anirem millor.