Albert Camus: estranys en un món globalitzat

Configurada encara avui com l’obra amb major èxit comercial de la prestigiosa editorial francesa Gallimard, L’Étranger del novel·lista, periodista i filòsof Albert Camus celebra enguany el vuitantè aniversari de la seva publicació. Tot i ser una història ben coneguda i estesa arreu, la seva interpretació segueix resistint les simplificacions. De fet, una primera dada curiosa la trobem en el fet que es tradueixi com The Outsider al Regne Unit, The Stranger als Estats Units, El Extranjero en les edicions castellanes, però L’Estrany en les catalanes, donant-nos ja algunes pistes de la dificultat de traduir el mot francès étranger. I és que Camus sembla servir-se de la doble connotació del terme –Meursault és un colon de l’Algèria francesa i també un personatge certament estrany– per situar-nos davant un protagonista que narra en primera persona la indiferència i renúncia a trobar-li cap sentit a la pròpia existència.

L’Étranger és, entre d’altres, la història d’un personatge a qui els fenòmens que el colpegen no li produeixen cap mena d’efecte, rebent-los passivament. Així, Meursault no mostra cap emoció davant l’episodi de la mort de la mare només començar el relat («Avui ha mort la mare. O potser ahir. No ho sé.»), ni tampoc quan assassina un àrab anònim a una platja d’Argel. En una novel·la dividida en dues parts sobreposades constantment, els pensaments del protagonista se’ns presenten com accions amb una expressió treballadíssima pel propi Camus, qui aconsegueix enriquir enormement la simplicitat. Tot desenvolupant fragments d’escriptura –en paraules del teòric literari Barthes– «aliterària», però que coexisteix amb passatges plens de poesia, Camus aconsegueix un escrit que ens commou i que també ens fa plantejar preguntes adaptades al context actual. De fet, com assenyala la filòsofa Marylin Maeso, potser per això, a Meursault l’acabem assassinant, «com trencaríem un mirall: per allunyar el risc vertiginós de veure’ns-hi reconeguts». Per la pensadora, Meursault és estrany en tres dimensions diferents: «estrany d’un univers sord als seus qüestionaments, estrany d’ell mateix, i també estrany pel conjunt de la comunitat». I és aquí quan un es planteja aquesta dificultat tan actual de sentir-nos part d’algun conjunt, així com la necessitat de seguir creant alteritats amenaçadores per replegar-nos al voltant d’una identitat que no permet l’accés a «l’estrany».

Qui és –en un moment de globalització cultural i també d’augment de les pors i presa de consciència de la vulnerabilitat humana– l’estrany? Aquesta és la pregunta central en el debat actual.

L’etnòleg i antropòleg Michel Agier ofereix una resposta que em sembla molt interessant, tot parlant de la noció que en tenim a Occident fruit d’una por post-colonial: «l’estrany és aquell que no volem veure», i a qui ens dirigim amb la fòrmula «no hi ha lloc per a tu». L’extraterrestre, estrany absolut. I només comprenent els mecanismes de la por i la pertorbació podrem superar aquests imaginaris tan nocius per a unes comunitats que cada vegada necessitaran més a la figura de «l’altre» per tal de fer front comú en tantíssimes causes. Potser així, algun dia, deixarem de veure estrangers en persones que en l’únic que es diferencien a nosaltres és en la sort que hem tingut del context en el que ens ha tocat néixer.