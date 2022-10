Gràcies, Sr. Lopez de Lerma, per la seva lliçó de història del dissabte 15 d’octubre.

Com molt bé diu, avui se’ns explica una història esbiaixada. Els fets no es poden esborrar ni la veritat s’ha d’amagar. Pot ser els fa vergonya dir que els escamots de la FAI-CNT i Comitès locals, que el President Companys va armar i donar el vist i plau, assassinaren per les cunetes a gent de dretes, empresaris, religiosos, monges i joves d’organitzacions catòliques, aquests ja callen.

Moltes represàlies que hi van haver després del 39 van ser denúncies fruit de venjances personals. Gent del bàndol guanyador contra el veí que era militant del bàndol resultat perdedor. Sempre l’odi i la rancúnia són mals consellers. Som humans, però cap crim pot ser ni és justificable ni es pot negar a ningú el dret de plorar i d’enterrar als seus.

Tot es mou segons d’on bufa el vent. Per a la història i la política corren mals aires.