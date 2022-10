En l’època dels anys 50-60, sí que es podia anomenar «la ciutat jardí», donat que les cases amb jardí i també les que només tenien terrasses o balcons, estaven plenes de plantes i flors. També els parterres de la plaça Assumpció. Fins i tot el petit estany que hi ha al bell mig de la plaça estava ple de peixos de colors i nenúfars. Tot això ja no existeix. Ara «la ciutat jardí» està plena de cotxes aparcats, que fins i tot dificulten l’entrada als garatges particulars. I a la plaça pots comptar les flors amb els dit de la mà.

Un altre tema per lamentar-se és la qüestió de la manca de contenidors a la mateixa plaça, que amb 35 habitatges que hi ha, cal fer un desplaçament d’uns 300 metres per tirar les deixalles. Aquest fet, per a les persones de més de 80 anys, comporta dificultats i incomoditats.

Mai s’ha dubtat de la tasca que dur a terme la presidenta de l’Associació de veïns, que lluita per aconseguir una millor convivència, però el que està clar és que lamentablement les autoritats competents prometen molt i després no compleixen amb allò acordat.

Sembla que en un futur es pretén aconseguir zona verda per a la plaça Assumpció i alguns carrers propers. Fantàstic, doncs com ja s’ha dit abans, Sant Narcís és una zona de la ciutat privilegiada que hauria de disposar de pàrquing assegurat per a la clientela dels comerços de la zona.

Ara per ara, de «ciutat jardí» res de res, però esperem i desitgem que poc a poc tot es vagi resolent.