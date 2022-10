Al darrer plenari municipal de l’Ajuntament de Girona la regidora de Mobilitat i Via Pública va dir, responent a una pregunta del grup socialista arrel de la campanya «Voreres dignes, ja!», que el barri de Pont Major rep el mateix tracte, pel que fa a l’estat i manteniment de les voreres, que qualsevol altre barri de la ciutat. Malauradament els fets desmenteixen les paraules de la regidora, que deu fer temps que no s’hi passeja massa, pel Pont Major, perquè no són poques les voreres que tenim en mal estat, amb panots trencats o enfonsats, amb trams sense panots i amb trams de carrers sense urbanitzar, sense voreres.

El sentiment general del barri, expressat per boca de l’activista veïnal Luis Herrera, a la darrera assemblea de veïns i veïnes, és d’abandonament general per part de l’Ajuntament, i el lamentable estat d’algunes voreres, algunes malmeses de fa anys, n’és només una mostra. D’aquí que els balcons del barri clamin aquests dies «voreres dignes, ja!».