Aviram comtal

Les eleccions municipals a Castelló d’Empúries es presenten més renyides que mai. Divendres passat, Antoni Castellà, Portaveu Nacional de Demòcrates de Catalunya, presentava a Cristina Bech, una descendent de pagesos castellonins de quarta generació, activista social i esportiva del seu poble, emprenedora i mare d’una nena de dos anys. Mesos abans, el Partit Popular ja havia fet els deures, apoderant a Agostino Avventurato, un conegudíssim restaurador italià d’Empuriabrava, com a cap de llista. Salvador Illa «en persona» vindrà divendres a fer-li els honors al candidat del PSC, Antonio Martín –un vell conegut de la política castellonina que fou regidor del 1999 al 2007. Junts compta amb Dolors Barceló al capdavant de la llista, recolzada per una altre «figura» de la política alt empordanesa, Marta Felip, exalcaldessa de Figueres. Pel que fa ERC, qui substituirà a Salvi Güell com a líder de la formació, serà Anna Massot Font, l’actual directora del col·legi Narcís Monturiol, de Roses. Ciutadans presentarà a Fernando Fernandez, i la CUP encara s’està decidint entre en Jaume Mach o algun dels dos fills que en Salvi Güell no ha sabut lligar a la «seva» formació. Finalment, queda una sola «llista independent» a Empuriabrava (de 3 que hi havia hagut!) –SOM– que presenta a Agustí Ayats com a alcaldable, amb el suport del seu sogre, un dels empresaris nàutics més importants del municipi. De moment, 8 llistes confirmades i pendents Vox.

Un munt d’opcions per a un electorat de només 5.599 habitants –2.653 a la Vila Comtal i 2.946 a la Marina!– El relatiu «equilibri», però, es trenca perquè, mentre a Castelló vota pràcticament un 65% dels censats, a Empuriabrava només ho fan a prop del 45%. L’aportació que cada nucli fa al pressupost municipal, en canvi, és gairebé inversa, tot i que també és cert que la Casa Gran a l’interior ha d’aixoplugar certes servituds per compte dels «pijos» de la platja. Però al marge d’aquesta realitat, la gent d’Empuriabrava es continua queixant que la gent «del poble» mana sobre els «seus» recursos. Això sí , sense fer gaire res per canviar la situació -ni tan sols anar a votar!-. El/la candidat / a que trobi la fórmula per acostar les postures, s’endurà la victòria. Tot sembla indicar, però, que el que solia ésser una «batalla de galls» entre Sanllehís, Genovès’, Güells i d’altres «prohoms» de la Vila, aquest any serà una «batalla de gallines» perquè l’electorat ha patit l’excés de testosterona durant massa temps i està girant el seu esguard cap a les dones aspirants, encara que no totes elles tenen la mateixa capacitat per apaivagar els ànims. A Junts, per exemple, pateixen les mateixes baralles internes que a nivell nacional i fan servir la desqualificació com a principal arma d’atac. A ERC, no se sap, perquè en Güell sembla haver marxat amb el cap sota l’ala. El que està clar, és que de les tres candidates, la única gallinaire és la Bech, que mana sobre un galliner de més de 25.000 polls i posseeix una food-truck dedicada principalment a les truites d’ou i les hamburgueses de pollastre. Kikiriki!