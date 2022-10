La lluita contra la Covid i les seves conseqüències econòmiques ha permès que els socis de la Unió Europea hagin fet passos cap a la unió molt importants. Sense l’ajuda dels Fons Next Generation, els països del sud haguessin quedat sepultats per la crisi. S’ha emès deute conjunt, solució que fins ara era impensable. Abans de la guerra, les posicions cap a Rússia eren molt variades: uns la consideraven fins i tot un aliat, uns altres un desafiament estratègic. La invasió ha servit de revulsiu: s’ha adoptat un paquet de sancions sense precedents, Alemanya ha canviat la política exterior. Ha estat possible una acollida de refugiats ucraïnesos que ha deixat enrere els fets el 2015. Per afrontar la crisi generada pel tancament del gasoducte Nord Stream s’aprovarà una política energètica comuna. El nacionalisme implica pobresa i inestabilitat.