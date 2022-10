Pirateria agrícola digital

Un dels fundadors de la companyia Muddy Machines, Chris Chavasse, considera que el risc de la pirateria informàtica sobre la tecnologia agrícola és «real». La seva empresa està provant un robot autònom per recol·lectar espàrrecs que es diu Sprout. Segons la seva opinió, potencialment algun delinqüent podria portar aquest aparell fins a una tanca o una rasa. O podria impedir que Sprout funcionés com cal. A distància i pràcticament sense exposar-se. Si els professionals se senten vulnerables, l’angoixa es dispara. Tot i això, els analistes aclareixen que és poc probable que el cultiu d’espàrrecs sigui un objectiu prioritari per als hackers. Però sí que hi ha grans corporacions que resulten més temptadores o desitjables per als que actuen al marge de la llei. Un dels processadors de carn més grans del món, JBS, va haver de pagar onze milions de dòlars de rescat després de patir un ciberatac. Una altra gran organització, AGCO, la principal organització agrícola nord-americana, s’ha vist afectada per un incident amb ransomware, és a dir, codi maliciós, que va perjudicar la seva producció. Un grup d’autoritats angleses, nord-americanes i australianes ja ha avisat de les maniobres de pirates patrocinats per l’Estat rus. Per contrarestar aquesta activitat, s’han mobilitzat hackers ètics dels dos hemisferis.