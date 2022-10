En el municipi de Portbou tenim un problema, greu i urgent, que cal solucionar: la regulació del trànsit en el tram urbà de la N-260. Actualment a Portbou passen diàriament uns quants camions (tràilers) que van a carregar a l’estació ferroviària, i en diversos revolts i carrers del tram urbà caldria regular el trànsit mitjançant un sistema de semàfors que evités que aquests transports pesats poguessin ocasionar danys en algunes façanes d’edificis del poble. Per altra banda, també s’hauria de limitar la velocitat, de cotxes i motos, sobretot en el carrer Cervera i d’altres trams del pas de la N-260 pel nucli de Portbou. A més, cal no oblidar que l’administració de l’Estat és la responsable de la N-260 i encara, ja fa una pila d’anys no ha acabat d’arranjar la carretera fins el límit del municipi de Portbou i de l’Estat espanyol: el Coll de Balitres.