La sedició no està de moda

Això de reformar el delicte de sedició per a desjudicialitzar la política és una de les millors idees que ha parit cap govern. Si a vostè l’han condemnat per sedició, la millor manera de desjudicialitzar el tema és reformar el delicte, és a dir, suprimir-lo, no cal fer servir eufemismes. Un indult també fa pel cas, però perquè hi hagi indult ha d’haver-hi un judici previ, i això és molt farragós, millor si ens ho podem estalviar eliminant el delicte. Jo crec que hem d’anar a totes, i no limitar-nos a desjudicialitzar la política, sinó fer-ho amb la vida mateixa. Desjudicialitzar la vida tindria els avantatges d’acabar amb el col·lapse dels jutjats i de disminuir, més ben dit, eliminar, la població reclusa, que Déu n’hi do els diners que ens costa alimentar als presos, no diguem si entre els presos hi ha en Junqueras. Reformar el delicte d’atracament a mà armada suposaria, per exemple, posar al carrer als pobres atracadors, que tenen el mateix dret que un sediciós a ser considerats honrats. De pas, podrien tornar a casa els qui es van fugar després de delinquir, sigui el Vivales o fos el Dioni en el seu dia. El mateix s’ha de fer amb els delictes de violació, alçament de béns, violació de domicili o proxenetisme, cal desjudicialitzar la vida sencera, no només la política, que es vegi que tots som iguals davant la llei.

-I els delictes de prevaricació i falsedat documental, què? -Tots, senyora Borràs, no es preocupi, els reformarem tots. En el seu moment, va ser lògic que als líders del procés se’ls condemnés per sedició, no hi havia altra opció. Si hagués existit el delicte de «tonto del cul», haurien estat condemnats per això, que és el delicte que més s’avé a qui pretén fundar una republiqueta sense pensar en les conseqüències que li pot comportar, i el que és pitjor, sense tenir res preparat. La sedició els va unes quantes talles grossa, no pel delicte en si, sinó perquè pressuposa un mínim de substància grisa. Davant la impossibilitat d’acusar-los de tontos del cul -i ja que mentir als electors tampoc és delicte, al contrari, n’hi ha que ho tenen merescut-, es va optar pel delicte de sedició, que és molt menys vergonyós per a ells. Entre ser un sediciós o ser un tonto del cul, molt millor que et qualifiquin de sediciós. I encara es queixen.