La Teràpia Assistida amb Animals segons innumerables estudis és un mètode molt beneficiós que aporta millores físiques, socials, cognitives, motrius i emocionals als usuaris. No obstant això, hi ha un gran desconeixement i desconfiança sobre tema en el nostre país degut a la mala regulació i a la falta d’informació d’aquestes teràpies.

Actualment, a Espanya hi ha diversos centres i autònoms que duen a terme aquestes teràpies. Tot i això, no es troben sota cap legislació que reguli les tasques a desenvolupar, el que fa que moltes persones s’atribueixin a elles mateixes el títol de tècnic en teràpies o considerin als seus animals com a terapeutes, sense haver passat cap examen rigorós prèviament. En conseqüència, efectuen teràpies a persones necessitades que no propiciaran cap avenç ni millora, ja que no estan qualificats per realitzar-les. A més a més, no només és perjudicial per la persona sinó també pels animals, ja que són utilitzats com una eina per a lucrar-se econòmicament i els seus drets resulten vulnerats al no tenir-se en compte el seu benestar.

A més, cal tenir en compte que aquestes teràpies solen acostumar a costar una gran quantitat de diners que les famílies dels usuaris han d’assumir. Així doncs, moltes famílies no s’ho poden permetre degut a que aquestes teràpies no es troben incloses dins de la seguretat social. I no només això, sinó les persones que pateixen d’algun trastorn compten amb molt poca visibilitat, per part dels estaments públics, la qual cosa dificulta la seva inclusió social.

Per això, s’hauria d’elaborar una llei per tal que les teràpies assistides amb animals a Espanya estiguessin controlades, on només persones qualificades en l’àmbit poguessin exercir-les.