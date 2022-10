Aprofitament de les aigües pluvials i residuals

Al llarg d’aquest estiu que ens acaba de deixar, hem entrat de ple en el que per molts és més que evident: la crisi hidrològica amb les conseqüents sequeres, incendis i restriccions en els usos de l’aigua. És obvi que no ens podem quedar plegats de braços, esperant que les coses s’arreglin soles: hem d’afrontar la transició hidrològica de manera activa, intel·ligent i social. L’anàlisi de les aportacions d’aigua en els darrers 60 anys de les diferents conques hidrogràfiques, ens mostra un descens considerable de l’aigua disponible. Si a això hi afegim que a causa del nostre clima assolellat i amb una alta evapotranspiració, captem per al nostre ús més d’un terç de l’aigua renovable disponible, la resultant és que la utilització dels recursos d’aigua dolça al nostre País és actualment superior al doble de la mitjana dels països de la Unió Europea.

Davant d’aquest escenari de fort estrès hídric per una banda i del percentatge de costos que representa el consum d’aigua tant per a les famílies com per a l’agricultura i la indústria, és òbvia la necessitat d’utilitzar les tècniques que l’enginyeria ens ofereix avui per optimitzar l’ús de l’aigua. En aquest sentit, l’aprofitament de les aigües pluvials i el reciclatge de les aigües grises, ocuparan un lloc destacat en la Gestió del Cicle Integral de l’Aigua a curt termini tal com es demostra als països avançats que plantegen de forma seriosa l’impacte econòmic i ambiental del recurs aigua.

Entenem per aigües pluvials, l’aigua de pluja procedent de la precipitació natural que ha recorregut la columna atmosfèrica. Constitueix un recurs alternatiu per subministrar aigua per a certs usos als edificis i habitatges que resulta d’especial interès ecològic i econòmic. Hi ha multitud d’aplicacions diàries que no requereixen una qualitat d’aigua potable i per a les quals l’aigua de pluja és una alternativa eficaç i adequada: cisternes de vàters, rentat de roba, rec, neteja de vehicles, carrers o instal·lacions, dipòsits d’aigua per incendis, etc. Aplicant aquestes mesures es pot reduir un 40% el consum d’aigua en els nostres territoris.

Espanya és avui a la cua del continent en la instal·lació d’aquestes solucions que tant s’apliquen al centre i al nord d’Europa com a mesura sostenible en l’ús de l’aigua. Les aigües pluvials recollides, filtrades i emmagatzemades de forma adequada, representen una font alternativa d’aigua que permet substituir l’aigua potable de la xarxa per al consum privat i públic. Les instal·lacions per a la recuperació d’aigües pluvials consten bàsicament d’un sistema de captació de l’aigua de pluja que reben teulades i terrats, un dipòsit d’emmagatzematge, sistemes de filtració i un equip de control per a la distribució i ús de l’aigua recollida. En cas de rec per aspersió de les zones verdes accessibles al públic, aquest ha de ser realitzat fora dels períodes d’afluència pública o aplicant altres mesures per evitar el risc de legionel·losi.

Pel que fa al reciclatge d’aigües grises, el primer que cal aclarir és que anomenem aigua grisa bruta aquelles aigües grises, habitualment procedents de banyeres, dutxes i rentamans, excloent-ne la de piques de cuina, inodors i urinaris. Un cop recollida, tractada i emmagatzemada de forma adequada, passem a anomenar-la aigua grisa reciclada, que representa una font alternativa d’aigua de qualitat acceptable, que pot ser utilitzada per a determinades aplicacions substituint l’aigua apta per al consum humà i contribuint a llur estalvi.

Les aigües grises, una vegada tractades, tenen actualment múltiples àmbits d’aplicació, en habitatges, uni o plurifamiliars, hotels i residències, poliesportius, edificis industrials, grans superfícies, etc. Els camps d’aplicació de les aigües grises reciclades exclouen els usos de l’aigua per a consum humà definits amb la normativa vigent, doncs cal complir amb els criteris sanitaris establerts de la qualitat de l’aigua de consum humà. Els seus usos més habituals són per les cisternes d’inodors, el rec de jardins privats i públics, el rentat domèstic de vehicles i neteges de carrers i paviments. Per aplicació del principi de prevenció, s’exclou d’aquesta guia casos particulars com els centres mèdics, socials i d’allotjament de gent gran i els de ensenyament infantil i primària. En els casos que calgui i per mantenir la qualitat de l’aigua al punt d’ús final, es recomana incorporar-hi una fase de desinfecció automàtica (cloració, ozonització, radiació ultraviolada, etc.). La instal·lació d’aquests sistemes de reaprofitament d’aigües pluvials es recomana que sigui mitjançant professionals qualificats, complint amb les normatives i guies tècniques vigents.

És fonamental que des d’ajuntaments, diputacions i Generalitat es comenci a informar, incentivar i facilitar aquestes tecnologies per l’aprofitament de les aigües pluvials i grises, de les que sortosament a casa nostra un bon grapat d’empreses estan preparades per oferir aquests tipus d’instal·lacions i serveis.