Diuen que el conegut filòsof alemany Arthur Schopenhauer, un dels més grans exponents del pessimisme profund i l’idealisme occidental, un dels pensadors més brillants del segle XIX, va preguntar als alumnes de les concorregudes classes que impartia a la Universitat de Berlín, si coneixien el seu assaig sobre la influència de la mentida. En veure que la majoria assentien, el filòsof va exclamar-los: «Fantàstic! Ara sé que podrem parlar d’aquest tema amb coneixement de causa, ja que la gran veritat és que mai he escrit aquest assaig!». Més enllà de la lliçó que aquest savi amb nom de birra va inculcar als seus deixebles, va assenyalar la mentida com un dels grans mals de la societat moderna que just s’albirava. Dos segles més tard, la mentida, amb menys o més influència, forma part de nosaltres, condicionant les nostres vides, les nostres feines, les nostres relacions personals i sobretot la nostra confiança vers els polítics. És inútil negar-ho. Acceptat aquest statu quo com qui no vol la cosa, potser seria hora d’intentar corregir-lo. Dic jo.

En aquest context, la gran mentida és sentir parlar els nostres polítics de la defensa d’una democràcia que, primer, ni ells mateixos se la creuen, i segon, i més greu, és a anys llum dels seus valors originals. Els revolucionaris francesos, els primers que van instaurar un sistema parlamentari al continent, ho van fer segons les regles de la classe benestant protagonista, donant forma a una representativitat que restringia l’accés al poder a les butxaques més potents, i, per tant, que censurava la participació política al populatxo. Venint d’on es venia, amb el rei Lluís XVI amb tot el poder absolut, i amb nobles i clergues garants de certs privilegis i amb el dret a dir la seva, clar que tot semblava més democràtic. Però ha plogut molt des de llavors, i estar en aquest mateix punt de sistema oligàrquic tot i el sufragi universal, ja no té justificació. Els polítics recullen la confiança dels seus electors a través d’un sistema de vot poc transparent que s’orienta a satisfer els interessos del partit. Actuen, al cap i a la fi, com a dèspotes; tot per l’elector, però sense l’elector. I via lliure al frau.

Cada vegada som més al món i, quan el sistema representatiu com a eina principal del joc polític als estats democràtics hauria de ser més efectiu que mai, paradoxalment, sembla fer aigües per tot arreu. El mateix passa amb els sindicats, que disten molt de la defensa dels seus representats. Amb el col·lectiu docent, per exemple, es veu cada dia, trepitjats i gens defensats. La representativitat com a succedani del joc parlamentari està envellint a marxes forçades i això genera cada cop més desconfiança i dubtes entre la societat. Si això no es redreça aviat, si no s’hi posa remei, el col·lapse d’aquesta pseudodemocràcia oligàrquica serà inevitable. I després encara hi ha gent que s’estranya de l’auge de la ultradreta.