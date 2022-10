Ara fa més de cinc anys el meu marit, en Narcís Dalmau Carolà, va tenir la gran sort de superar els efectes d’una dura malaltia. Ell mateix va poder agrair el tracte rebut per part de l’equip mèdic que el va tractar i curar, a l’Hospital Josep Trueta. Cinc anys de qualitat de vida que ha pogut gaudir fins fa poc. Malauradament, no ha pogut superar la recaiguda i fa uns mesos que ens ha deixat.

Avui faig meves les seves paraules i agraeixo de tot cor, juntament amb els meus fills i filles, el tracte rebut per part de l’Hospital Josep Trueta, especialment a la doctora Carme López i a tot el seu equip de metges, infermers i infermeres del Servei de Digestologia. També volem agrair el tracte rebut per part del Servei de Pneumologia, on tots ens vam sentir acollits i acompanyats fins a l’últim moment.

Gràcies, de tot cor.