Al CEIP Montjuïc fa setmanes, que els divendres, grups de pares de nenes de 6è posen paradetes de menjar per vendre als nens que surten de l’escola. Això ho fan per guanyar diners per a l’excursió dels seus fills. Fins aquí res a dir, si no tenim en compte que és un comerç il·legal.

Deixant de banda aquest tema, el que em treu de polleguera és que aquests berenars són de brioixeria industrial plens de grasses saturades, olis de palma, i de sucs i nectars plens de sucre. Aquesta és l’educació envers la salut que volem transmetre als nostres fills? Indignant, i a sobre es fa amb el vist i plau de l’AMPA. Cada divendres tinc una discussió amb el meu fill per fer-li entendre que aquest menjar és dolent, però és petit i només veu que altres nens en mengen i ell no. Vaig proposar que és canviés per menjar saludable i em van dir que si posaven fruites i berenars saludables no vendrien res. És a dir, que fer diners passa per davant a la salut, als bons hàbits i l’educació. No podem anar bé.