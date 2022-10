Recordo la Mafalda que ens feia riure al protestar davant el plat de sopa... Però ara jo no puc riure. És més, em sento ben dolguda de veure com dia rere dia, protestes i queixes ens arriben als voluntaris de La Sopa des dels usuaris i des de la ciutadania. Uns perquè no poden sentir-se acollits com necessiten i altres perquè conviure amb gent de carrer no genera seguretat ni empatia. Ningú vol La Sopa. I menys, a prop de casa. La necessitat no genera empatia, i encara menys si per una o altre raó, la tranquil·litat personal es veu compromesa o es percebi com insegura.

Des del grup de voluntaris de La Sopa, on col·laboro, ens dol aquesta constant malfiança de l’entorn quan no volem sinó assegurar un espai de pau i d’acollida envers unes persones que han perdut lligams, famílies i tot sovint masses esperances en el seu propi futur. Volem ser voluntaris amb possibilitat real d’acollida franca i cordial envers tota aquesta gent que no té on anar, i per això aquesta propera setmana que es dedica a la gent sense sostre, volem demanar a tota la ciutadania, però també, i sobretot, a les institucions que tenen responsabilitats concretes amb La Sopa, que no s’inhibeixin de les necessitats tan grans de tota aquesta part de la població que venint d’arreu són presents a la nostra societat. Nosaltres no som com la Mafalda! Som els voluntaris que volem La Sopa, però la volem oberta i cordial amb els recursos dignes i suficients per a una població que sabem i volem digne!