Brexit i Procés, com dues gotes d’aigua

L’«Espanya ens roba» del nacionalisme català i l’«Europa ens roba» de l’ultranacionalisme britànic dels Farage i companyia són dues expressions d’un populisme polític amb greus conseqüències per a catalans i britànics, i que encara no han vist la llum del fons d’un inacabable túnel. El Regne Unit ha tingut quatre primers ministres els últims sis anys (David Cameron, Teresa May, Boris Johnson i Liz Truss) i la setmana vinent coneixerà el cinquè. Catalunya també n’ha tingut quatre igualment en poc més de sis anys: Artur Mas, Carles Puigdemont, Quim Torra i Pere Aragonès.

L’origen és el mateix: un referèndum innecessari i populista per ocultar la incapacitat política. L’exprimer ministre anglès, David Cameron, se’n va treure dos de la mànega. El d’Escòcia li va sortir mig bé, tot i el fort ensurt d’última hora, però el del Brexit el va perdre, provocant la seva dimissió i l’entrada del seu país en un carreró sense sortida. No, David Cameron no va donar una lliçó de democràcia convocant ambdós referèndums, com sosté l’independentisme català. Va ser un exercici d’irresponsabilitat, com ho han demostrat els fets posteriors. És la mateixa irresponsabilitat que va tenir Artur Mas llençant-se a la piscina d’un referèndum d’autodeterminació per esquivar el desgast de les retallades socials del seu govern i per tapar la corrupció del seu partit.

La primera ministra del Regne Unit, Liz Truss, ha dimitit després de sis setmanes en el càrrec. Ha perdut el suport del seu partit. A Catalunya, Pere Aragonès ha perdut el suport del Parlament: només compta amb 33 diputats en una Cambra de 135. «En el ple de demà, els d’ERC pixaran sang», em va comentar dimarts al vespre, via WhatsApp, un amic ficat en la política activa. I així va ser. Els primers que el van collar van ser els seus exsocis de JxCAT, que no se n’estan de proclamar-ho als quatre vents. Tuit del seu líder Carles Puigdemont: «Principi de realitat: les majories màgiques o de generació espontània no existeixen. Es guanyen a les urnes i es treballen cada dia al Parlament. Sense aquesta feina, les majories caduquen i s’han de renovar. I creure que tindràs el suport de qui menysprees és de somiatruites.» Per una vegada, Puigdemont té raó. La primera derrota de Pere Aragonès al Parlament és la llei del Pla Estadístic, que havia elaborat, precisament, un exconseller de JxCAT, Jaume Giró.

Catalunya té un govern en absoluta minoria i un Parlament amb una presidenta apartada, que es nega a dimitir. La política ha deixat de ser una eina per facilitar i millorar la vida dels ciutadans. S’ha convertit en un exercici del poder per a benefici propi. L’únic objectiu de Carles Puigdemont des del 2017 és la seva supervivència personal. Igual que Laura Borràs, atrinxerada en la presidència del Parlament de Catalunya. Estan tranquils perquè saben que centenars de milers de catalans continuaran empassant-s’ho. Com va dir Louis Dumur, dramaturg i novel·lista francès, «la política és l’art de servir-se dels homes fent-los creure que se’ls serveix a ells».

L’escenari polític català està molt clar. ERC i Pere Aragonès només poden aconseguir majories parlamentàries amb el suport de JxCAT o del PSC, a més d’un altre partit (CUP o Comuns). L’aritmètica no dona per a més combinacions. És d’ingenus pensar que JxCAT salvarà els mobles del govern després d’haver sigut convidats a abandonar-lo. Seria allò de cornut i pagar el beure. I al PSC, el líder d’ERC, Oriol Junqueras, el té vetat. Paradoxalment, l’aprovació dels Pressupostos de l’Estat i de la Generalitat depèn d’ERC.

Al Regne Unit, la crisi s’ha resolt amb la dimissió de la primera ministra. Aquí, Aragonès i ERC o pacten amb els socialistes o dissolen la Cambra catalana per convocar eleccions. Atrinxerar-se en el Govern amb una minoria de 33 diputats suposaria un nou exercici d’irresponsabilitat de la política catalana, llevat que vulguin aplicar la teoria de Groucho Marx: «La política és l’art de buscar problemes, trobar-los, fer un diagnòstic fals i aplicar després els remeis equivocats». Tot és possible a Catalunya, com al Regne Unit.