El circ de la política

A molts ens va semblar inaudit que un partit que controlava més del 60% del pressupost d’un govern de coalició decideixi abandonar l’executiu. Junts ha renunciat al poder i a governar, que precisament és allò que busquen els partits polítics. La política catalana ens preocupa i ens té entretinguts, però és un espectacle per a tots els públics comparat amb la situació esperpèntica que es viu en d’altres països.

El Regne Unit tindrà d’aquí a uns dies el seu cinquè primer ministre en només sis anys. En quatre mesos, el país ha tingut quatre ministres de finances. Tots aquells que gaudeixen veient l’ensorrament d’institucions poderoses, segur que s’ho passen d’allò més bé amb el circ en què s’ha convertit el partit conservador britànic: un grup de pallassos tancats en una habitació que no paren de barallar-se. Tot plegat va començar amb el Brexit i la creença que el país ha arribat a un punt i final, del qual només es pot sortir amb mètodes poc convencionals.

Com a mínim, els britànics no intenten passar pàgina del seu declivi geopolític i estratègic amb una agressió militar, com ha fet Putin a Ucraïna. I mentrestant a Itàlia, Georgia Meloni -que va dir que Mussolini va ser un bon polític i no amaga la seva admiració per Orban i Trump- ja té l’encàrrec presidencial de formar govern.