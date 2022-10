El Domund 2022

Aquest diumenge 23 d’octubre, l’Església ens convida a celebrar la Jornada Mundial de les Missions, amb el lema, tret dels Fets dels Apòstols, «Perquè sigueu els meus testimonis» (Fets 1:8).

En el seu missatge amb motiu del Domund d’aquest any, el papa ens recorda que aquestes paraules de Jesús, lema de la Jornada Mundial de les Missions d’aquest 2022, les trobem en el diàleg de Jesús Ressuscitat amb els seus deixebles. I és que, com ens diu el papa, «l’Església és missionera per necessitat», ja que Jesús encomanà als apòstols l’anunci de l’Evangeli a tot el món.

Aquest 2022, en aquest Jornada Mundial de les Missions, l’Església, com ens recorda el papa, celebra dues dates importants per a la vida i la missió de l’Església: la fundació, fa 400 anys, de la Congregació de Propaganda Fide (hui, per l’Evangelització dels Pobles) i els 200 anys la de la creació de l’Obra de la Propagació de la Fe.

En el seu missatge d’enguany, el papa fa una crida a tots els cristians a donar testimoni de Crist, punt central de l’ensenyament de Jesús als deixebles.

La fórmula plural del missatge del papa, «sigueu», destaca el caràcter comunitari-eclesial de la crida missionera dels deixebles. Per això, com ens diu el Papa, els batejats estan cridats a la missió de l’Església.

Com deia a l’exhortació apostòlica, Evangelii nuntiandi el papa sant Pau VI, «evangelitzar no és un acte individual i aïllat, sinó profundament eclesial» i per tant, comunitari. D’ací que als deixebles se’ls demana viure la vida en clau de missió. És a dir: «viure la missió que se’ls confia, no només per donar testimoni, sinó també, i sobretot, esdevenir els seus testimonis». Per això, el veritable testimoni és el màrtir, aquell que dona testimoni de la vida de Crist, com ho van ser, fins al punt de donar la pròpia sang, el P. Antoni Vallmajó, nascut a Navata i màrtir a Rwanda i mossèn Joan Alsina, de Castelló d’Empúries i màrtir a Xile.

Com deia també el papa sant Pau VI, «l’home contemporani escolta més els qui donen testimoni que aquells que ensenyen; o si escolten els que ensenyen, és perquè donen testimoni», com van donar testimonis aquests dos màrtirs de l’Església de Girona. I és que el testimoni, a diferència del mestre espiritual, (que ensenya el que ha après), no es limita a ensenyar sinó que transmet el que és i el que viu.

Per això, en aquesta Jornada Mundial de les Missions, cal que tots els cristians siguem missioners i per tant, testimonis del Senyor Ressuscitat, enviats a evangelitzar la nostra societat.