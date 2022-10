Sempre he estat lligat a les Elèctriques, he treballat a FECSA i amb la liberalització com assessor, ara jubilat però vaig fent coses per distreure’m i els que em coneixen em consulten.

Venen moltes persones, habitualment conegudes, consultant-me què passa? Per quin motiu puja el rebut? Que és això del topall del gas i perquè el pago? En quin mercat estic, lliure o regulat? Mira el que m’han fet en la renovació! i altres dubtes que tenen ... Però voldria parlar del que m’ha passat a mi.

Jo tinc el llum + gas al «mercat lliure» amb una comercialitzadora nacional (un dels seus directius és de Girona i em fa bon preu). He rebut una carta de la comercialitzadora i em diu que em deixa de vendre gas i em passa a la TUR, al «mercat regulat» (Tarifa d’Últim Recurs). Em sorprenc, reviso i faig les meves indagacions amb col·legues en actiu, diuen que la situació és complexa i la «volatilitat» dels mercats em fa la meva renda més «vulnerable» i així estaré més protegit.

Començo a mirar per si he d’acabar a la TUR d’electricitat el PVPC (Precio Venta Pequeño Consumidor) és el contracte de «Servei Universal» regulat per als domèstics. La garantia com consumidor d’electricitat és diferent de la del gas.

Doncs resulta que el Govern ha de modificar el PVPC. La UE va donar la «Excepción Ibérica» (topall del gas) amb la condició que s’havia de canviar el PVPC. No és apropiat per al consumidor per tenir preus diaris, el fa vulnerable en la seva renda per «l’inflació» i s’ha de protegir.

Ho hem analitzat i arribem a conclusions:

El canvi al PVPC preu regulat del Servei Universal s’havia d’haver fet molt abans amb la Directiva UE del 2019.

El Govern no ha fet res des del 2019 i 10 milions de clients del PVPC han pagat mes de 6.000 milions d’euros al no estar protegits de la volatilitat, a la resta d’Europa això no ha passat.

Per tant seria convenient de denunciar a España a la UE? o que sortís una Plataforma d’afectats per reclamar compensacions?