Sí, senyor Alcalde, felicitats per aquest magnífic carril bici que gaudeix el poble de Sant Gregori i que no hi passa mai ningú. Felicitats pels ponts metàl·lics, pintades i senyals a dojo que no ha estalviat en tot el seu recorregut. Una despesa que igual i amb menys de la meitat es podia haver destinat al pont entre el seu estimat poble i Bescanó. Un pont on sí que hi passarien cada dia multitud de ciclistes per enllaçar amb el carril bici de Girona a Olot. Un pont que estalviaria ara que els carburants van tan barats, molts diners als que quasi cada dia ens hem de desplaçar a l’altre costat, i reneguem de vostè i el seu consistori, cada vegada que hem de 50 km de més.

No cal que em digui que l’alcalde no és qui per donar aquesta qualitat de vida a la gent, que per sobre de vostè hi ha un ésser superior, que és qui mana a Sant Gregori.