He tingut la sort i el privilegi de ser deixeble de la millor i més aclamada locutora de les contrades gironines: la respectada i estimada Sra. Francina Boris. Em vaig incorporar a Ràdio Girona, llavors Radio España de Gerona EAJ 38, a la tardor de 1952, a punt de complir els 20 anys d’edat. Servidor com a aspirant a locutor i ella com a mestra de la ràdio catalana. Crec que cap company es pot sentir molest o dolgut, si afirmo que aquí, a Girona, no hem tingut una persona com ella, una persona clau en el món professional de la ràdio.

Des de 1939 fins els darrers anys de la dècada dels noranta, ningú, com la Sra. Francina, va demostrar la seva vàlua i capacitat comunicativa. Sí, va ser mestra en majúscules i en el sentit més transcendental de la paraula. Al llarg de seixanta anys es va convertir en història viva de la ràdio. Ara, al llegir que en el curs de les properes Fires de Sant Narcís rebrà l’homenatge dels gironins, he tingut una de les satisfaccions més emotives i sentimentals de la meva vida... Gràcies Girona, per retre homenatge a qui va ser per sobre de tot, mestra i senyora de les ones ciutadanes!