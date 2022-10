L’altre dia, tot escoltant el President espanyol parlant en el Senat, em va semblar que deia que ara, Espanya està molt millor que el 2017, referint-se a la seva relació amb Catalunya. La sensació que va transmetre és que ara si que ja no hi haurà més intents de lluitar per la independència i que en general, el poble català dirigit per l’actual govern definitivament trencat, ja els tenim de nou dominats com sempre. Vivim uns moments complicats i molt reals envers a les necessitats econòmiques de tots plegats. Per tant, ara el discurs espanyol pot semblar fàcil. Però la realitat és un altre. Diferent que altres temps, poc a poc, sento que el poble català és va preparant per una nova lluita. És més prudent que abans però el sentiment català està més viu que mai. Veurem qui és capaç de desembolicar aquest embolic que ara sembla complicat. Si hi ha una cosa clara, és que la ment humana mai podrà ser manipulada definitivament gràcies els sentiments personals. La lluita continua!