Aquest matí, al Diari de Girona, sortia una notícia d’un senyor gran, al qual una noia se’l tirà a sobre per abraçar-lo i l’hi va robar una cadena d’or i una creu, que fa cinquanta anys l’hi va regalar la seva difunta esposa.

Doncs a mi, ja també gran, el divendres dia 14, al carrer Remences del Barri de la Devesa, anant a passejar la meva gosseta, cap a la una del migdia, com que la meva vista no va gaire alhora, no em vaig fixar que venia una dona cap a mi.

En acostar-se em va semblar oriental, i tot seguit, em va abraçar fortament, dient-me que vivia al meu barri, que coneixia la meva dona, i que com estàvem. Jo vaig quedar perplex i volia desfer-me’n i no podia, fins em va dir que em donaria el telèfon perquè anés a casa seva a fer sexe. Llavors sí que vaig veure de que anava la cosa i emprant la força, me la vaig poder treure de sobre.

Estava ben avergonyit i tan nerviós que l’única cosa que se m’acudí, fou mirar si em faltava la cartera o el mòbil, i no vaig ni pensar en la cadena d’or amb una creu i una plaqueta, també d’or , que duia el meu nom; feia més de quaranta anys que la portava, i no me la treia mai, era com si formés part de mi, ni me n’adonava que la duia. Per això no me’n vaig adonar fins que, al cap de tres dies, em tocava anar amb la meva massatgista, i allà sí que me l’havia de treure, essent quan em vaig adonar que no la portava. Ja m’ha fotut!, vaig dir entre mi.

Més que pel valor material, que tenia, em va saber greu pel mal tràngol que vaig passar, i em va fer llàstima pensar que entre la gent que ens ve de fora, se n’hi barregi de dolenta, i això deixa malament a tota la que ve de bona fe.

Com que després vaig tenir la covid, no vaig presentar denúncia, però voldria que servís d’avis per a totes i tots els que tenen una edat, per tal que no els pugui passar el mateix.

És ben trist tenir aquesta sensació d’inseguretat, i que no s’hi pugui posar remei.

És el meu parer o millor la trista experiència.