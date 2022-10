Potser han estat a Portbou, i han visitat «Passatges», el Memorial de Walter Benjamin que l’artista israelià Dani Karavan hi va crear. No deixa indiferent. Encara avui he rellegit fragments de «L’obra d’art a l’època de la seva reproductibilitat tècnica», una de les aportacions més representatives d’aquest pensador, un clàssic del pensament del s. XX.

Walter Benjamin –nascut a Berlín el 1892– va ser a Portbou, lloc fronterer entre Catalunya i França, poc més de 12 hores. Va ser el 26 de setembre de 1940, després de travessar la frontera fugint del nazisme amb la intenció d’arribar a Portugal i embarcar cap a Amèrica. La seva mort va ser silenciada pel franquisme durant dècades, però ara ha estat ja dignificada. I amb gran força. Dissabte vinent, gràcies a una nova iniciativa de l’Associació «Filosofia, ara», s’ha organitzat una anada amb tren fins a la mítica estació internacional per recórrer des d’allà la ruta Benjamin i gaudir-hi d’una conferència amb el Dr. Jörg Zimmer, òptim coneixedor. En temps de superficialitat i d’oportunisme asfixiants, aquesta proposta em sembla una ventada d’aire fresc.