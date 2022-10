En Dalmases de les amenaces

S’ha d’escapar sempre cap endavant, sembla mentida que el senyor Dalmases, que coneix bé l’estratègia política de JuntsxFugir -o com es diguin avui- no conegui norma tan bàsica. Si no li agrada l’informe que ha realitzat l’advocada Magda Oranich sobre el seu comportament amb una periodista de TV3 a la qual segons sembla va escridassar, sacsejar i intimidar, el que procedeix és fer el mateix amb l’autora de l’informe, i llestos. Anar al despatx de l’advocada, acompanyat de la seva inseparable Laura Borràs, tancar-la en una habitació i demostrar-li qui mana aquí. Aquests són els mètodes habituals, per a què canviar-los, a la seva edat. A més, l’Oranich s’ho ha buscat, si li sol·liciten un informe, és perquè exculpi a l’investigat, que per alguna cosa és dels nostres. Dur a terme una investigació objectiva i neutral està fora de lloc a JuntsxAmenaçar, amb la seva experiència la senyora Oranich hauria de saber-ho. an poc que costava concloure que fou la periodista qui va cridar i intimidar en Dalmases, i tots contents.

Està bé que Francesc de Dalmases es guanyi la vida exercint de gosset faldiller de l’expresidenta que s’asseurà a la banqueta, però a més de bordar a qui no es porti bé, hauria d’afinar la seva estratègia. Si segueix el meu generós consell i espera a Oranich a la sortida de la feina per ensenyar-li qui és l’amo a Catalunya, ja ningú recordarà el que li va fer a la periodista de TV3. Una agressió amb una altra agressió s’esborra. Es muntarà un escàndol per escridassar a tota una lletrada, això sí, però després només ha d’amenaçar a crits a la següent de la llista, la que hagi d’investigar les seves amenaces contra Oranich. I així successivament. Dalmases està a un pas d’aconseguir la impunitat absoluta per amenaçar, amb el senzill mètode de fer-ho una vegada i una altra, ja que cada nova amenaça farà caure en l’oblit l’anterior. Haurà de procurar en tot moment, això sí, que les amenaçades siguin sempre dones, no sigui que sacsegi pel braç a un home i que aquest li sacsegi la cara amb la mà oberta. No hi ha perill que s’equivoqui, com a bon llacista, Dalmases sap que no s’han de córrer mai riscos, on hi hagi una dona a la qual intimidar, que s’apartin els homes.