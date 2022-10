Un esdeveniment lluminós

Tots en podríem posar exemples, tant a nivell individual com a nivell col·lectiu: hi ha esdeveniments, fets, que, com més passa el temps, més relleu adquireixen. El record els engrandeix. Avui volem recordar les festes de l’Entronització de la Mare de Déu de Montserrat, celebrades fa setanta-cinc anys: el 27 d’abril de 1947.

En què van consistir? En la solemne entronització de la imatge de la Mare de Déu en un tron nou, ofrenat mitjançant aportacions populars. Fou un acte d’una extraordinària dimensió espiritual, però anà molt més enllà. Feia pocs anys que havia finalitzat la Guerra Civil i aquell esdeveniment suposà un acte de confiança i de fraternitat, de reconciliació i de retrobament i, alhora, d’afirmació de la catalanitat, de manera especial quant a llengua i país, en uns moments difícils. Els fruits foren copiosos. N’esmentem dos: contribuí enormement a unir el país en l’esperança i, també, a projectar Montserrat, més que mai, com a referent espiritual, cultural i social de Catalunya, la casa de tots, amb capacitat de donar aixopluc a iniciatives molt diverses conduïdes per persones de sensibilitats diferents. No pas casualment a partir d’aquell moment nasqueren entitats –d’altres que ja existien es renovaren i es reforçaren– vinculades amb la cultura, el periodisme, la política incipient, la sardana... Qui hi havia al darrere d’aquell acte? A més dels monjos, l’abat Escarré i el rector del santuari, l’organització d’aquell acte recaigué en la Comissió abat Oliba, integrada per persones que, gràcies a la seva tasca, ingent, aconseguiren que milers de persones d’arreu del país hi pugessin. Si la cohesió, el creixement en totes les dimensions i la identitat han estat sempre valors molt propis del nostre país, és incontestable que aquell acte fou un llevat que els feu créixer i posar en valor. Han passat tres quarts de segle de llavors ençà. El record d’aquest esdeveniment és molt escaient perquè pot fer llum i pot aportar confiança i esperança en uns moments en què al país, i també arreu del món, hi bufen vents de compromís i de solidaritat, sí, però també de desànim, de desconcert i de precarietat. El 2023 es celebrarà el 800 aniversari de la Confraria de la Mare de Déu de Montserrat. Un dels actes organitzats consistirà en una exposició i un pelegrinatge a Roma. La intenció és que el papa beneeixi una imatge de la Moreneta, que aniria a la Catedral de Girona. I el 2025, mil·lenari del monestir.