Es veu que a Catalunya estaquem els gossos amb llonganisses. Vist això, el govern de la Generalitat es permet punxar els catalans amb uns impostos que en altres autonomies han suprimit o els han rebaixat. Aquí som més llestos, més guapos o més burros, per això paguem més. Compte amb l’impost de successions que torna a ser estratosfèric. El Maig del 2020, per iniciativa de la CUP i ERC i amb el suport de JUNTS varen tornar a apujar aquest impost, en plena pandèmia, amb nocturnitat i traïdoria. I sobre tot, a partir del U de Gener de 2022, quan es comencen a aplicar els valors de referència (valors de mercat) donats pel cadastre als immobles. Amb aquest canvi a la llei, una persona que hereti immobles, a partir d’aquesta data, pot pagar tres vegades més que la que hagués heretat el 31 de desembre del 2021, és a dir, un dia abans. Totalment escandalós. Però aquí ningú diu res. Tothom paga i calla. I anem votant aquests partits que van cargolant a les classes baixes i mitjanes amb impostos totalment abusius. Ja fa temps que el parlament de Catalunya està dominat pels partits d’esquerra. I JUNTS, que en teoria, seria un partit més de centre (Antigua Convergència) els hi va rient les gracies. Tot sigui per eixamplar la base, diuen. I jo em pregunto, eixamplar la base perquè ha servit?

Ara JUNTS s’ha adonat del seu error i ha promès, en el seu programa, que quan tingui majoria en el parlament, suprimirà l’impost de successions i patrimoni. Però mentrestant, els catalans i catalanes que gosin heretar algun immoble que vagin preparant la cartera.