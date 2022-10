L’Ajuntament de Girona envia cartes als propietaris del carrer Minali, Ballesteries i Ciutadans dient que han de posar punxes als balcons per fer fora els coloms que defequen al carrer. Si no ho fan, podran ser sancionats. Entenem que els cables de telefonia i de llum on es posen els coloms no són cosa dels propietaris. La neteja del carrer és cosa de l’Ajuntament, que sap molt bé que al carrer Minali sempre hi ha un grup de persones que hi mengen, beuen, dormen i moltes altres coses generadores de molèsties. Reben cartes, aquests? Girona és plena de deposicions d’aus, i la culpa és dels ciutadans? Hi ha immobles deshabitats en estat ruïnós, on fan niu coloms, gavians, okupes, paneroles, rates, herbes de tota mena, tot amanit amb despreniments de materials i estructures en precari. Per exemple, l’edifici fora de línia al carrer Tomàs Mieres cantonada Porvenir. Els bombers i la Policia municipal s’han fet un tip d’informar que corre risc d’esfondrar-se. Reben cartes, els propietaris d’a­quests edificis? Hem de ser els ciutadans els que hem de netejar la vorera de davant de casa perquè uns incívics han deixat dia sí dia també ple de porqueries fora dels contenidors? Si es multessin els centenars d’impresentables que deixen llaunes, ampolles i restes de menjar al lloc que els dona la gana, potser hi hauria més diners a les arques municipals per mantenir neta Girona. Però no: és més fàcil intimidar els veïns.