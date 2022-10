Màquines, manen les persones

Experts digitals d’arreu mantenen que les competències dels professionals continuen sent indispensables en la cinquena revolució industrial. Per exemple, això queda demostrat quan es requereixen solucions imaginatives per a problemes inesperats. O quan cal resoldre crisis globals. Els ordinadors no tenen la dimensió cognitiva necessària per adaptar-se ràpidament a situacions en canvi constant, com les desencadenades per la pandèmia de la covid o les restriccions posteriors en les condicions de treball. En essència, la idea subjacent a la indústria 5.0 és que els processos de producció poden ser controlats per humans que, això sí, compten amb el suport de mecanismes tecnològics d’última generació que propicien que totes i cadascuna de les fases siguin més sostenibles. I perquè aquesta metodologia es consolidi, la comunicació entre les màquines, i entre els robots i els empleats, ha de fer un salt qualitatiu considerable. Quan s’arribi a aquest punt de maduresa, les indústries es beneficiaran en múltiples facetes i feines. Les tasques a les fàbriques seran més segures, la productivitat augmentarà, els recursos seran millor tractats i, sobretot, s’incrementaran les oportunitats per aconseguir una transformació econòmica viable segons la neutralitat de carboni, que s’aconsegueix quan s’emet a l’atmosfera la mateixa quantitat que es retira per altres vies.