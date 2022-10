Girona, segle XXI, a la plaça on es troben el carrer Narcís Monturiol amb Pare Coll, fa més d’un mes que una senyora d’uns 70 anys viu a un banc. La vida del barri va passant per davant d’ella: quan sortim a portar els nens a escola a vegades encara dorm, estirada al seu banc, tapada amb un xal de colors, envoltada per les seves bosses on guarda roba, menjar i, segurament, records... Perquè aquesta dona ha viscut una vida, no sabem quina, ni on, ni si té família o si és una persona desapareguda i si algú, en algun racó del món, l’està buscant. No en sabem res...

Els veïns hem trucat a la Policia Municipal de Girona i als Serveis Socials de l’ajuntament. La resposta ha estat que ja tenen constància de la situació, que han anat a parlar amb ella perquè han rebut molts avisos, però que no vol ajuda i, que si ella no es vol deixar ajudar, no hi poden fer res.

Tot just al costat del banc on passa la vida aquesta senyora hi ha una casa abandonada, que, a causa del pas del temps i la falta de vida i manteniment, a poc a poc s’està enfonsant... Quina paradoxa: una senyora gran dormint a un banc i a tocar una casa buida...

I jo em pregunto, no hi podem fer res com a societat per ajudar aquesta senyora que realment ho necessita? No em serveix la resposta que si ella no es deixa ajudar no s’hi pot fer res... No hi ha cap eina social o un pla d’actuació per aquests tipus de situacions? És clar que aquesta senyora sí que necessita ajuda, però potser nosaltres com a societat súper avançada (o això ens creiem) no som capaços de donar-li.